https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/takie-obstoyatelstva-nevmerzhitskaya-i-samurkas-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame-1049180172.html

Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию "Сандро" по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T17:34+0300

2023-11-23T17:34+0300

2023-11-23T17:34+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме

русдрам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/17/1049180008_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8f6ad72f9706751df9a0a3f16f1b5973.jpg

Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию "Сандро" по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера. Для участия приглашены трое молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и РГИСИ. В эфире радио Sputnik режиссеры Олеся Невмержицкая и Василиос Самуркас рассказали о работе с актерами РУСДРАМа, о своем знакомстве с Искандером и о том, каково работать в рамках лаборатории.По словам Олеси Невмержицкой лаборатория – проверка на выживаемость, за три дня режиссеры совместно с актерами предлагают эскиз будущего спектакля."Мы втроем первый раз участвуем в лаборатории, в которой есть всего три дня. Это для нас тоже вызов, и нам очень интересно, что мы сможем в такие сроки, потому что автор очень серьезный, глубокий. Хочется, как всегда, проникнуть в суть. Но три дня – это сложно, но артисты в прекрасной форме, они нам сильно помогают. Они нас поддерживают. Это мы у них на лаборатории. Замечательная идет работа, мы, прям, очень хотим вернуться в этот театр и продолжить наши репетиции, они не заканчиваются и ночью", – сказала режиссер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио