https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/takie-obstoyatelstva-nevmerzhitskaya-i-samurkas-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame-1049180172.html
Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию "Сандро" по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T17:34+0300
2023-11-23T17:34+0300
2023-11-23T17:34+0300
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такие обстоятельства
режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме
русдрам
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Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Такие обстоятельства: Невмержицкая и Самуркас о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию "Сандро" по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера. Для участия приглашены трое молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и РГИСИ. В эфире радио Sputnik режиссеры Олеся Невмержицкая и Василиос Самуркас рассказали о работе с актерами РУСДРАМа, о своем знакомстве с Искандером и о том, каково работать в рамках лаборатории.По словам Олеси Невмержицкой лаборатория – проверка на выживаемость, за три дня режиссеры совместно с актерами предлагают эскиз будущего спектакля."Мы втроем первый раз участвуем в лаборатории, в которой есть всего три дня. Это для нас тоже вызов, и нам очень интересно, что мы сможем в такие сроки, потому что автор очень серьезный, глубокий. Хочется, как всегда, проникнуть в суть. Но три дня – это сложно, но артисты в прекрасной форме, они нам сильно помогают. Они нас поддерживают. Это мы у них на лаборатории. Замечательная идет работа, мы, прям, очень хотим вернуться в этот театр и продолжить наши репетиции, они не заканчиваются и ночью", – сказала режиссер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио
подкасты, такие обстоятельства, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио
С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию "Сандро" по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера. Для участия приглашены трое молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и РГИСИ. В эфире радио Sputnik режиссеры Олеся Невмержицкая и Василиос Самуркас рассказали о работе с актерами РУСДРАМа, о своем знакомстве с Искандером и о том, каково работать в рамках лаборатории.
По словам Олеси Невмержицкой лаборатория – проверка на выживаемость, за три дня режиссеры совместно с актерами предлагают эскиз будущего спектакля.
"Мы втроем первый раз участвуем в лаборатории, в которой есть всего три дня. Это для нас тоже вызов, и нам очень интересно, что мы сможем в такие сроки, потому что автор очень серьезный, глубокий. Хочется, как всегда, проникнуть в суть. Но три дня – это сложно, но артисты в прекрасной форме, они нам сильно помогают. Они нас поддерживают. Это мы у них на лаборатории. Замечательная идет работа, мы, прям, очень хотим вернуться в этот театр и продолжить наши репетиции, они не заканчиваются и ночью", – сказала режиссер.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.