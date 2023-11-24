Финал Кубка Абхазии по футболу межу "Афоном" и "Динамо"

Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. Основное время команды сыграли вничью 3:3, поэтому судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3. Лучшим игроком финала Кубка был признан футболист "Динамо" Гарри Лагвилава.Голы за "Афон" забили – Леван Логуа, отличился с пенальти на 35-й минуте и забил гол с игры на 68-й минуте, Нджее Маканда Джорджес отличился на 83-й минуте.Голы за "Динамо" забили – Гарри Лагвилава, на 23-й минуте с игры и с пенальти на 55-й минуте. На последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнял счет, и перевел игру в овертайм. Леван Ачба в овертайме вывел свою команду вперед и Айнар Джопуа забил последний гол в матче.
Финальный матч между "Афоном" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. Основное время команды сыграли вничью 3:3, поэтому судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.
В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3. Лучшим игроком финала Кубка был признан футболист "Динамо" Гарри Лагвилава.
Голы за "Афон" забили – Леван Логуа, отличился с пенальти на 35-й минуте и забил гол с игры на 68-й минуте, Нджее Маканда Джорджес отличился на 83-й минуте.
Голы за "Динамо" забили – Гарри Лагвилава, на 23-й минуте с игры и с пенальти на 55-й минуте. На последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнял счет, и перевел игру в овертайм. Леван Ачба в овертайме вывел свою команду вперед и Айнар Джопуа забил последний гол в матче.