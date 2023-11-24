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Финал Кубка Абхазии по футболу межу "Афоном" и "Динамо"
Финал Кубка Абхазии по футболу межу "Афоном" и "Динамо"
Финальный матч между "Афоном" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо". 24.11.2023, Sputnik Абхазия
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Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. Основное время команды сыграли вничью 3:3, поэтому судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3. Лучшим игроком финала Кубка был признан футболист "Динамо" Гарри Лагвилава.Голы за "Афон" забили – Леван Логуа, отличился с пенальти на 35-й минуте и забил гол с игры на 68-й минуте, Нджее Маканда Джорджес отличился на 83-й минуте.Голы за "Динамо" забили – Гарри Лагвилава, на 23-й минуте с игры и с пенальти на 55-й минуте. На последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнял счет, и перевел игру в овертайм. Леван Ачба в овертайме вывел свою команду вперед и Айнар Джопуа забил последний гол в матче.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, спорт, футбол
фото, фото , мультимедиа, абхазия, спорт, футбол

Финал Кубка Абхазии по футболу межу "Афоном" и "Динамо"

20:45 24.11.2023 (обновлено: 22:13 24.11.2023)
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Финальный матч между "Афоном" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. Основное время команды сыграли вничью 3:3, поэтому судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.
В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3. Лучшим игроком финала Кубка был признан футболист "Динамо" Гарри Лагвилава.
Голы за "Афон" забили – Леван Логуа, отличился с пенальти на 35-й минуте и забил гол с игры на 68-й минуте, Нджее Маканда Джорджес отличился на 83-й минуте.
Голы за "Динамо" забили – Гарри Лагвилава, на 23-й минуте с игры и с пенальти на 55-й минуте. На последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнял счет, и перевел игру в овертайм. Леван Ачба в овертайме вывел свою команду вперед и Айнар Джопуа забил последний гол в матче.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра между "Афоном" и "Динамо" получилась упорной и интересной для зрителей.

Игра между &quot;Афоном&quot; и &quot;Динамо&quot; получилась упорной и интересной для зрителей. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра между "Афоном" и "Динамо" получилась упорной и интересной для зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По ходу игры "летучие мыши" из Нового Афона дважды отыгрывались.

По ходу игры &quot;летучие мыши&quot; из Нового Афона дважды отыгрывались. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

По ходу игры "летучие мыши" из Нового Афона дважды отыгрывались.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А незадолго до конца финального матча сумели выйти вперед.

А незадолго до конца финального матча сумели выйти вперед. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

А незадолго до конца финального матча сумели выйти вперед.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на это, "Афон" не победил в решающей игре. В добавленное к основному времени матча, "Динамо" сравняло счет, переведя игру на дополнительное время.

Несмотря на это, &quot;Афон&quot; не победил в решающей игре. В добавленное к основному времени матча, &quot;Динамо&quot; сравняло счет, переведя игру на дополнительное время. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на это, "Афон" не победил в решающей игре. В добавленное к основному времени матча, "Динамо" сравняло счет, переведя игру на дополнительное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали свои команды.

Болельщики активно поддерживали свои команды. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали свои команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь "Динамо" вовремя вышел из ворот и завладел мячом.

Вратарь &quot;Динамо&quot; вовремя вышел из ворот и завладел мячом. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь "Динамо" вовремя вышел из ворот и завладел мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Афона" пытается в подкате выбить мяч у соперника.

Футболист &quot;Афона&quot; пытается в подкате выбить мяч у соперника. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Афона" пытается в подкате выбить мяч у соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Момент приема мяча головой.

Момент приема мяча головой. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Момент приема мяча головой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом тайме команды обменялись голами 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами 1:1. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом тайме команды обменялись голами 1:1.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторая половина игры выдалась более результативной.

Вторая половина игры выдалась более результативной. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторая половина игры выдалась более результативной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время "Афон" и "Динамо" завершили вничью 3:3.

Основное время &quot;Афон&quot; и &quot;Динамо&quot; завершили вничью 3:3. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время "Афон" и "Динамо" завершили вничью 3:3.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы выявить победителя понадобилось дополнительное время.

Чтобы выявить победителя понадобилось дополнительное время. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы выявить победителя понадобилось дополнительное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Динамо" празднует очередной гол.

&quot;Динамо&quot; празднует очередной гол. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Динамо" празднует очередной гол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные любители футбола не жалеют сил, болея за своих.

Юные любители футбола не жалеют сил, болея за своих. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные любители футбола не жалеют сил, болея за своих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок Абхазии по футболу 2023 в руках у динамовцев.

Кубок Абхазии по футболу 2023 в руках у динамовцев. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок Абхазии по футболу 2023 в руках у динамовцев.

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