https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/abkhaziya-planiruet-provesti-chempionat-mira-po-domino-1049204092.html
Абхазия планирует провести чемпионат мира по домино
Абхазия планирует провести чемпионат мира по домино
Федерация домино Республики Абхазия была создана в 2009 году. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T17:35+0300
2023-11-24T17:35+0300
2023-11-24T17:36+0300
в абхазии
спорт
абхазия
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов для участия в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта снизилось."Федерация перестала проводить свою активную работу. На сегодняшний день мы вновь проводим колоссальный набор среди школьников и студентов, сейчас будем проводить турниры и спартакиады между школьниками и студентами АГУ", – рассказал президент Федерации домино.Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию.
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спорт, абхазия
Абхазия планирует провести чемпионат мира по домино
17:35 24.11.2023 (обновлено: 17:36 24.11.2023)
Федерация домино Республики Абхазия была создана в 2009 году.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.
"Сейчас идут предварительные переговоры по проведению чемпионата мира. Мировое первенство по домино уже проходило в Абхазии в 2011 году, и спустя 14 лет мы планируем провести его вновь", – отметил он.
По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов для участия в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта снизилось.
"Федерация перестала проводить свою активную работу. На сегодняшний день мы вновь проводим колоссальный набор среди школьников и студентов, сейчас будем проводить турниры и спартакиады между школьниками и студентами АГУ", – рассказал президент Федерации домино.
Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию.