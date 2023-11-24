https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/abkhaziya-planiruet-provesti-chempionat-mira-po-domino-1049204092.html

Абхазия планирует провести чемпионат мира по домино

Абхазия планирует провести чемпионат мира по домино

Федерация домино Республики Абхазия была создана в 2009 году. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов для участия в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта снизилось."Федерация перестала проводить свою активную работу. На сегодняшний день мы вновь проводим колоссальный набор среди школьников и студентов, сейчас будем проводить турниры и спартакиады между школьниками и студентами АГУ", – рассказал президент Федерации домино.Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию.

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