https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/bogdanov-i-ardzinba-obsudili-kontakty-s-blizhnevostochnymi-stranami-1049206697.html

Богданов и Ардзинба обсудили контакты с ближневосточными странами

Богданов и Ардзинба обсудили контакты с ближневосточными странами

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочим визитом в Москве. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T18:00+0300

2023-11-24T18:00+0300

2023-11-24T18:15+0300

в абхазии

россия сегодня

абхазия

мид рф

мид абхазии

инал ардзинба

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_0d4f4272dfbc53acb78bbb16022e7420.jpg

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба 24 ноября в МИД России. Отмечается, что взаимный интерес стран представляет ближневосточная проблематика, включая развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Сирии.Глава МИД Абхазии находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 24 ноября, также состоялась встреча с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

абхазия

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия сегодня, абхазия, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба, ближний восток