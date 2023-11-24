https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/bogdanov-i-ardzinba-obsudili-kontakty-s-blizhnevostochnymi-stranami-1049206697.html
Богданов и Ардзинба обсудили контакты с ближневосточными странами
Богданов и Ардзинба обсудили контакты с ближневосточными странами
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочим визитом в Москве. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T18:00+0300
2023-11-24T18:00+0300
2023-11-24T18:15+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба 24 ноября в МИД России. Отмечается, что взаимный интерес стран представляет ближневосточная проблематика, включая развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Сирии.Глава МИД Абхазии находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 24 ноября, также состоялась встреча с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
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россия сегодня, абхазия, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба, ближний восток
Богданов и Ардзинба обсудили контакты с ближневосточными странами
18:00 24.11.2023 (обновлено: 18:15 24.11.2023)
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба 24 ноября в МИД России.
Стороны обсудили вопросы повестки дня российско-абхазского внешнеполитического диалога с акцентом на ближневосточную проблематику.
Отмечается, что взаимный интерес стран представляет ближневосточная проблематика, включая развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Сирии.
Глава МИД Абхазии находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 24 ноября, также состоялась встреча с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.