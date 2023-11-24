https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/byudzhet-ochamchyrskogo-rayona-nedoschitalsya-bolee-80-millionov-rubley-1049205549.html

Бюджет Очамчырского района недосчитался более 80 миллионов рублей

Бюджет Очамчырского района недосчитался более 80 миллионов рублей

В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,5 тысячи тонн хамсы при том, что правительством страны была установлена квота в 35... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T16:40+0300

2023-11-24T16:40+0300

2023-11-24T16:40+0300

в абхазии

очамчыра

очамчырский район

экономика

абхазия

бюджет

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Из-за провального сезона путины хамсы бюджет Очамчырского района недосчитался более 80 миллионов рублей, заявил глава района Беслан Бигвава. Он сообщил, что за девять месяцев 2023 года в бюджет района при плане в 186,2 миллиона рублей поступило 71,3 миллиона. По его словам, в целом по всем направлениям идет заметное улучшение показателей.Он добавил, что ведутся работы по благоустройству Очамчыры, приобретена спецтехника для коммунальных служб, очищены ливневые канализации в городе, ремонтируются проселочные дороги и мосты, строятся спортивные площадки.

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очамчыра, очамчырский район, экономика, абхазия, бюджет