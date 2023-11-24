https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/dinamo-vyigral-kubok-abkhazii-po-futbolu-2023-1049212485.html

"Динамо" выиграл Кубок Абхазии по футболу 2023

"Динамо" выиграл Кубок Абхазии по футболу 2023

Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T18:31+0300

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Динамо" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023. Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3.Голы от команды "Афон" забили Леван Логуа, Маканда Джорджес Нджее️. Голы в "Динамо" - Гарри Лагвилава, и на последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнивнял счет и перевел игру в овертайм.В овертайме голы забили Леван Ачба и Айнар Джопуа.

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