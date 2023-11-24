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"Динамо" выиграл Кубок Абхазии по футболу 2023
"Динамо" выиграл Кубок Абхазии по футболу 2023
Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T18:31+0300
2023-11-24T18:31+0300
2023-11-24T18:31+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Динамо" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023. Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3. В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3. "Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3.Голы от команды "Афон" забили Леван Логуа, Маканда Джорджес Нджее️. Голы в "Динамо" - Гарри Лагвилава, и на последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнивнял счет и перевел игру в овертайм.В овертайме голы забили Леван Ачба и Айнар Джопуа.
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сухум, спорт, футбол, абхазия
сухум, спорт, футбол, абхазия
"Динамо" выиграл Кубок Абхазии по футболу 2023
Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Динамо" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023.
Сухумская команда обыграла в финале "Афон" со счетом 5:3.
Основное время команды сыграли вничью 3:3, судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.
В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4:3.
"Динамо" забило и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5:3.
Голы от команды "Афон" забили Леван Логуа, Маканда Джорджес Нджее️. Голы в "Динамо" - Гарри Лагвилава, и на последней минуте основного времени Аслан Багателия сравнивнял счет и перевел игру в овертайм.
В овертайме голы забили Леван Ачба и Айнар Джопуа.