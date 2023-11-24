https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/dvizhenie-bolshegruzov-v-sochi-budet-ogranicheno-29-noyabrya-1049213336.html

Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября

Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

россия

сочи

государственная граница

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии. При этом, в пресс-службе уточнили, что мера не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики.

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