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https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/dvizhenie-bolshegruzov-v-sochi-budet-ogranicheno-29-noyabrya-1049213336.html
Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября
Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
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абхазия
россия
сочи
государственная граница
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии. При этом, в пресс-службе уточнили, что мера не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики.
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абхазия, россия, сочи, государственная граница

Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября

20:25 24.11.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога Джубга – Сочи
Автомобильная дорога Джубга – Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Ограничения касаются и грузовиков, выезжающих из Абхазии в Россию.
При этом, в пресс-службе уточнили, что мера не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики.
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