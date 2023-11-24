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Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября
Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T20:25+0300
2023-11-24T20:25+0300
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абхазия
россия
сочи
государственная граница
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии. При этом, в пресс-службе уточнили, что мера не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики.
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абхазия, россия, сочи, государственная граница
абхазия, россия, сочи, государственная граница
Движение большегрузов в Сочи будет ограничено 29 ноября
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Движение большегрузов массой пять и более тонн будет ограничено на территории Сочи 29 ноября с 06:00 до 22:00, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Ограничения касаются и грузовиков, выезжающих из Абхазии в Россию.
При этом, в пресс-службе уточнили, что мера не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики.