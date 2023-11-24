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Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе

Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе

Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения в эфире радио Sputnik рассказал, какие работы ведутся по расширению... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе

План по сбору налогов в Гагрском районе за первое полугодие 2023 года был перевыполнен на 94%. Еще несколько лет назад собираемость налогов в районе составляла меньше 50%. Как удалось достигнуть хороших результатов, какой из видов налогов приносит больше прибыли, могло ли повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары стать фактором, объясняющим перевыполнение плана, что делается для расширения налогооблагаемой базы и состояния дел по собираемости в турсфере, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения."Наблюдается положительная динамика, общий уровень поступлений, можно сказать, рекордный. На сегодняшний день сумма поступивших налоговых платежей в бюджет составляет 1 миллиард 543 миллиона рублей при годовом плане 1 миллиард 289 миллионов рублей. Выполнение составляет 120%, или же в абсолютном выражении на 254 миллиона рублей больше, чем было запланировано на 2023 год", – сказал Бения.Полная версия беседы в аудиофайле.

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