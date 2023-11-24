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Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе
Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения в эфире радио Sputnik рассказал, какие работы ведутся по расширению... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T11:00+0300
2023-11-24T11:00+0300
2023-11-24T11:27+0300
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Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе
Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе
План по сбору налогов в Гагрском районе за первое полугодие 2023 года был перевыполнен на 94%. Еще несколько лет назад собираемость налогов в районе составляла меньше 50%. Как удалось достигнуть хороших результатов, какой из видов налогов приносит больше прибыли, могло ли повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары стать фактором, объясняющим перевыполнение плана, что делается для расширения налогооблагаемой базы и состояния дел по собираемости в турсфере, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения."Наблюдается положительная динамика, общий уровень поступлений, можно сказать, рекордный. На сегодняшний день сумма поступивших налоговых платежей в бюджет составляет 1 миллиард 543 миллиона рублей при годовом плане 1 миллиард 289 миллионов рублей. Выполнение составляет 120%, или же в абсолютном выражении на 254 миллиона рублей больше, чем было запланировано на 2023 год", – сказал Бения.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, налоги, сборы, гагрский район, подкасты, аудио
абхазия, налоги, сборы, гагрский район, подкасты, аудио
Главный четверг: Бения о собираемости налогов в Гагрском районе
11:00 24.11.2023 (обновлено: 11:27 24.11.2023)
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения в эфире радио Sputnik рассказал, какие работы ведутся по расширению налогооблагаемой базы и показателях собираемости в нынешнем году.
План по сбору налогов в Гагрском районе за первое полугодие 2023 года был перевыполнен на 94%. Еще несколько лет назад собираемость налогов в районе составляла меньше 50%. Как удалось достигнуть хороших результатов, какой из видов налогов приносит больше прибыли, могло ли повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары стать фактором, объясняющим перевыполнение плана, что делается для расширения налогооблагаемой базы и состояния дел по собираемости в турсфере, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения.
"Наблюдается положительная динамика, общий уровень поступлений, можно сказать, рекордный. На сегодняшний день сумма поступивших налоговых платежей в бюджет составляет 1 миллиард 543 миллиона рублей при годовом плане 1 миллиард 289 миллионов рублей. Выполнение составляет 120%, или же в абсолютном выражении на 254 миллиона рублей больше, чем было запланировано на 2023 год", – сказал Бения.
Полная версия беседы в аудиофайле
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