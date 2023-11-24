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Группу распространителей наркотиков задержали в Пицунде

Группу распространителей наркотиков задержали в Пицунде

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Россиянку и двух граждан Таджикистана задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Абхазии, сообщила пресс-служба МВД. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Россиянку и двух граждан Таджикистана задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Абхазии, сообщила пресс-служба МВД. По версии следствия, Хусраф Исоев в сговоре с Наврусджоном Сафаровым и Ангелиной Мавсумовой незаконно приобрели метадон, хранили и перевозили для сбыта на территории Абхазии. Наркотики они купили у координатора под псевдонимом "Рома Босс" и распространяли в Пицунде через закладки. Их поймали с поличным. У Сафарова изъяли 22 свертка с метадоном. В тайных закладках, которые он показал изъяли еще шесть свертков. Общая масса изъятого у задержанных наркотика составила 62 грамма. Возбуждено уголовное дело, решением суда Гагарского района они заключены под стражу.

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