https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/kabmin-rossii-mozhet-razreshit-besposhlinnyy-vyvoz-topliva-v-yuzhnuyu-osetiyu-i-abkhaziyu-1049193526.html

Кабмин России может разрешить беспошлинный вывоз топлива в Южную Осетию и Абхазию

Кабмин России может разрешить беспошлинный вывоз топлива в Южную Осетию и Абхазию

Мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T11:35+0300

2023-11-24T11:35+0300

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Правительство России может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

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топливо, абхазия, россия, южная осетия, экономика