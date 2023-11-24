https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/kabmin-rossii-mozhet-razreshit-besposhlinnyy-vyvoz-topliva-v-yuzhnuyu-osetiyu-i-abkhaziyu-1049193526.html
Кабмин России может разрешить беспошлинный вывоз топлива в Южную Осетию и Абхазию
Кабмин России может разрешить беспошлинный вывоз топлива в Южную Осетию и Абхазию
Мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T11:35+0300
2023-11-24T11:35+0300
2023-11-24T12:18+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Правительство России может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.
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топливо, абхазия, россия, южная осетия, экономика
топливо, абхазия, россия, южная осетия, экономика
Кабмин России может разрешить беспошлинный вывоз топлива в Южную Осетию и Абхазию
11:35 24.11.2023 (обновлено: 12:18 24.11.2023)
Мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik.
Правительство России может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК
со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.
Как следует из документов, поясняется в статье, одна из решаемых задач - "реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов" России.
Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.