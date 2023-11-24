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Ушел из жизни абхазский журналист Дмитрий Статейнов
Ушел из жизни абхазский журналист Дмитрий Статейнов
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T14:10+0300
2023-11-24T14:10+0300
2023-11-24T15:46+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни. Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства". Печальной новостью поделилась в социальных сетях абхазский журналист Низфа Аршба. "Эти фотографии Дима прислал мне вчера. Мы много говорили о планах и договорились, что встретимся за чашкой вкусного кофе и продумаем все детали. Этой ночью сердце Димы остановилось…", – написала она, опубликовав фото Статейнова. Дмитрий Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который посвящен 80-летию Битвы за Кавказ. В декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".
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журналистика, журналисты, абхазия
журналистика, журналисты, абхазия
Ушел из жизни абхазский журналист Дмитрий Статейнов
14:10 24.11.2023 (обновлено: 15:46 24.11.2023)
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.
Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".
Печальной новостью поделилась в социальных сетях абхазский журналист Низфа Аршба.
"Эти фотографии Дима прислал мне вчера. Мы много говорили о планах и договорились, что встретимся за чашкой вкусного кофе и продумаем все детали. Этой ночью сердце Димы остановилось…", – написала она, опубликовав фото Статейнова.
Дмитрий Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который посвящен 80-летию Битвы за Кавказ. В декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".