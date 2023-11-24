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Вассерман: лидер Китая сделал политический намек всей "большой двадцатке"
Вассерман: лидер Китая сделал политический намек всей "большой двадцатке"
Почему лидер КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в онлайн-саммите G20 и какими в дальнейшем видятся перспективы этой организации, рассказал политический... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T17:00+0300
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Вассерман: лидер Китая сделал политический намек всей "большой двадцатке"
Вассерман: лидер Китая сделал политический намек всей "большой двадцатке"
Председатель КНР Си Цзиньпин не участвовал в прошедшем 22 ноября онлайн-саммите G20, но встретился с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным, который в эти дни находится в Китае с официальным визитом. Это весьма отчетливо демонстрирует приоритеты китайского лидера, считает собеседник радио Sputnik."Если бы председатель Си захотел поучаствовать в виртуальной встрече "большой двадцатки", он бы смог договориться с председателем Володиным об изменении времени их очной встречи. Так что Си, я думаю, хотел показать, что от значительной части "большой двадцатки" а именно от "группы семи" он не ждет конструктивного диалога, а с остальными членами большой двадцатки общается иными способами", – отметил Вассерман.Отказ китайского лидера от участия в саммите – это политический намек на то, кто в вверенной ему республике важен, а кто нет, добавил эксперт.Как стало известно ранее, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин отказались от участия в видео-саммите G20. Китай на встрече представляет премьер госсовета КНР Ли Цян.
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Вассерман: лидер Китая сделал политический намек всей "большой двадцатке"
17:00 24.11.2023 (обновлено: 17:23 24.11.2023)
Почему лидер КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в онлайн-саммите G20 и какими в дальнейшем видятся перспективы этой организации, рассказал политический аналитик, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.
Председатель КНР Си Цзиньпин не участвовал в прошедшем 22 ноября онлайн-саммите G20, но встретился с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным, который в эти дни находится в Китае с официальным визитом. Это весьма отчетливо демонстрирует приоритеты китайского лидера, считает собеседник радио Sputnik
.
"Если бы председатель Си захотел поучаствовать в виртуальной встрече "большой двадцатки", он бы смог договориться с председателем Володиным об изменении времени их очной встречи. Так что Си, я думаю, хотел показать, что от значительной части "большой двадцатки" а именно от "группы семи" он не ждет конструктивного диалога, а с остальными членами большой двадцатки общается иными способами", – отметил Вассерман.
Отказ китайского лидера от участия в саммите – это политический намек на то, кто в вверенной ему республике важен, а кто нет, добавил эксперт.
Как стало известно ранее, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин отказались от участия в видео-саммите G20. Китай на встрече представляет премьер госсовета КНР Ли Цян.