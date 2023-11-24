https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/vstupilo-v-silu-peremirie-mezhdu-izrailskoy-armiey-i-khamas-1049191267.html

Вступило в силу перемирие между израильской армией и ХАМАС

Вступило в силу перемирие между израильской армией и ХАМАС

Два дня назад Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступает в силу с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября.В рамках соглашения о перемирии ежедневно в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. В ХАМАС заявили, что договорились с Израилем о полной приостановке полетов его авиации в южной части анклава на четыре дня, а в северной — на шесть часов, с 10:00 до 16:00.При этом ХАМАС пригрозил, что, несмотря на договоренность о перемирии, его батальоны останутся "в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации".По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, прекращение огня в секторе Газа будет "короткой паузой", вслед за которой боевые действия в интенсивном режиме продолжатся как минимум еще два месяца.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения, свыше семи тысяч считаются пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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