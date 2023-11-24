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За честный взгляд: Россотрудничество подвело итоги конкурса среди журналистов

За честный взгляд: Россотрудничество подвело итоги конкурса среди журналистов

Итоги конкурса журналистских работ "Взгляд-2023", организованного представительством Россотрудничества в Абхазии, подвели в Сухуме 24 ноября. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T19:10+0300

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В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева. Отрывок из документального фильма о нем был показан гостям и участникам конкурса, его память почтили минутой молчания, кадры военкора были выставлены в фойе малого зала Абхазского драмтеатра.Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны."Военкоры и, в принципе, просто журналисты – большая общность народных дипломатов. Как мы можем мимо друг друга пройти, если встретимся где-то в третьей стране?... Журналисты всегда должны оставаться вместе. Я желаю всем жителям Абхазии процветания и благополучия, чтобы никогда не было войны", – сказал он.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что после войны российские журналисты были вместе с абхазским народом и пытались прорывать информационную блокаду, созданную политиками. По его словам, дружба с этими журналистами до сих пор продолжается не только на профессиональном, но и на человеческом уровне.О победителях и дипломантах конкурса подробнее узнайте в репортаже Sputnik.

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