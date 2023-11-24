https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/zhilinskaya-rasskazala-ob-uchastii-v-forume--1049192745.html
Жилинская рассказала об участии в форуме
Жилинская рассказала об участии в форуме
Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская, в интервью радио Sputnik рассказала об участии в форуме "Миротворчество поколений в исторической... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T14:55+0300
2023-11-24T14:55+0300
2023-11-24T15:44+0300
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Жилинская рассказала об участии в форуме
Жилинская рассказала об участии в форуме
Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится с 2019 года. В 2022 году в нем участвовали более 1300 человек из 32 стран. В этом году форум проходит в Ростове-на -Дону. Российские соотечественники из Абхазии принимают в нем участие. Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская в интервью радио Sputnik рассказала подробности этого съезда. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, патриотизм, форумы, россия, память, аудио
Жилинская рассказала об участии в форуме
14:55 24.11.2023 (обновлено: 15:44 24.11.2023)
Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская, в интервью радио Sputnik рассказала об участии в форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".
Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится с 2019 года. В 2022 году в нем участвовали более 1300 человек из 32 стран. В этом году форум проходит в Ростове-на -Дону. Российские соотечественники из Абхазии принимают в нем участие. Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская в интервью радио Sputnik рассказала подробности этого съезда.