https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/zhilinskaya-rasskazala-ob-uchastii-v-forume--1049192745.html

Жилинская рассказала об участии в форуме

Жилинская рассказала об участии в форуме

Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская, в интервью радио Sputnik рассказала об участии в форуме "Миротворчество поколений в исторической... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T14:55+0300

2023-11-24T14:55+0300

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Жилинская рассказала об участии в форуме Жилинская рассказала об участии в форуме

Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится с 2019 года. В 2022 году в нем участвовали более 1300 человек из 32 стран. В этом году форум проходит в Ростове-на -Дону. Российские соотечественники из Абхазии принимают в нем участие. Глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская в интервью радио Sputnik рассказала подробности этого съезда. Слушайте подкаст.

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