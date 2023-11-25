https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/mvd-abkhazii-zaderzhalo-razyskivaemogo-s-2011-goda-podozrevaemogo-v-ubiystve-1049217146.html

МВД Абхазии задержало разыскиваемого с 2011 года подозреваемого в убийстве

МВД Абхазии задержало разыскиваемого с 2011 года подозреваемого в убийстве

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возобновило производство по уголовному делу по факту убийства Раули Цоцория, сообщила... 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T16:15+0300

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в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возобновило производство по уголовному делу по факту убийства Раули Цоцория, сообщила пресс-служба ведомства.Сакания решением Сухумского горсуда заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается производство предварительного расследования.

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мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия