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МВД Абхазии задержало разыскиваемого с 2011 года подозреваемого в убийстве
МВД Абхазии задержало разыскиваемого с 2011 года подозреваемого в убийстве
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возобновило производство по уголовному делу по факту убийства Раули Цоцория, сообщила... 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T16:15+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возобновило производство по уголовному делу по факту убийства Раули Цоцория, сообщила пресс-служба ведомства.Сакания решением Сухумского горсуда заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается производство предварительного расследования.
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мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия
мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия
МВД Абхазии задержало разыскиваемого с 2011 года подозреваемого в убийстве
16:15 25.11.2023 (обновлено: 16:43 25.11.2023)
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возобновило производство по уголовному делу по факту убийства Раули Цоцория, сообщила пресс-служба ведомства.
Цоцория был убит 5 июля 2011 в поселке Бзыбь Гагрского района. В рамках расследования в розыске с 2011 года был Рудольф Сакания, которого задержали 17 ноября этого года.
Сакания решением Сухумского горсуда заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается производство предварительного расследования.