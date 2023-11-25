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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T19:50+0300
2023-11-25T19:50+0300
2023-11-25T19:50+0300
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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Даля.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета.