https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/ot-shutok-pro-napoleona-do-stikhov-o-lenine-neozhidannosti-bukvarya-1049192189.html

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря

Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T19:50+0300

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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря

В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Даля.Слушайте подкасты РИА Новости.

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