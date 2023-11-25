https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/pashinyan-vyskazalsya-v-podderzhku-politiki-gruzii-v-otnoshenii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1049217708.html

Пашинян высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии

Пашинян высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии

Ереван в 2019 году впервые воздержался при голосовании в ООН по инициированной Грузией резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии... 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T17:10+0300

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил армянский премьер Никол Пашинян, написал Sputnik Армения. Пашинян добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу принадлежности названных территорий до 2019 года, когда к власти пришел действующий премьер и его сторонники, и после этой даты показало "очень видимое и определенное различие".С 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".До 2019 года Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования, уточняет издание.

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армения, абхазия, южная осетия, грузия, политика, в мире