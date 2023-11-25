https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/pashinyan-vyskazalsya-v-podderzhku-politiki-gruzii-v-otnoshenii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1049217708.html
Пашинян высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии
Пашинян высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии
Ереван в 2019 году впервые воздержался при голосовании в ООН по инициированной Грузией резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии... 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T17:10+0300
2023-11-25T17:10+0300
2023-11-25T17:37+0300
армения
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил армянский премьер Никол Пашинян, написал Sputnik Армения. Пашинян добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу принадлежности названных территорий до 2019 года, когда к власти пришел действующий премьер и его сторонники, и после этой даты показало "очень видимое и определенное различие".С 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".До 2019 года Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования, уточняет издание.
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армения, абхазия, южная осетия, грузия, политика, в мире
армения, абхазия, южная осетия, грузия, политика, в мире
Пашинян высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии
17:10 25.11.2023 (обновлено: 17:37 25.11.2023)
Ереван в 2019 году впервые воздержался при голосовании в ООН по инициированной Грузией резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik
. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил армянский премьер Никол Пашинян, написал
Sputnik Армения.
"Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", – ответил Пашинян на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными территориями".
Пашинян добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу принадлежности названных территорий до 2019 года, когда к власти пришел действующий премьер и его сторонники, и после этой даты показало "очень видимое и определенное различие".
С 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции "О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
До 2019 года Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования, уточняет издание.