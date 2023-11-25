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Политолог о палестино-израильском конфликте: окно возможностей схлопывается
Политолог о палестино-израильском конфликте: окно возможностей схлопывается
В беседе с радио Sputnik политолог Руслан Курбанов прокомментировал возможное перемирие конфликтующих сторон. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T11:40+0300
2023-11-25T11:40+0300
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Политолог о палестино-израильском конфликте: окно возможностей схлопывается
Политолог о палестино-израильском конфликте: окно возможностей схлопывается
Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия. Выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы. "Сейчас Израиль испытывает очень большие сложности в секторе Газа, потому что у него значительные потери в бронетехнике и живой силе. Из-за этого растет давление израильского общества, родственников задержанных, погибших, растет давление на Биньямина Нетаньяху. Ему сейчас нужно как-то выходить из этой истории: наземная операция затягивается больше чем на месяц, и уже окно возможностей для Биньямина Нетаньяху схлопывается. Ему нужно изобразить какой-то итог всей наземной операции, предъявить хотя бы освобожденных заложников", - сказал Курбанов.Он добавил, что Катар был выбран по той причине, что у Израиля нет возможности говорить с ХАМАС напрямую, так как они объявлены террористами. А в современном мире с террористами никто переговоры не ведет.
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подкасты, в мире, палестина, израиль, арабо-израильский конфликт, аудио
Политолог о палестино-израильском конфликте: окно возможностей схлопывается
11:40 25.11.2023 (обновлено: 11:58 25.11.2023)
В беседе с радио Sputnik политолог Руслан Курбанов прокомментировал возможное перемирие конфликтующих сторон.
Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия. Выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.
"Сейчас Израиль испытывает очень большие сложности в секторе Газа, потому что у него значительные потери в бронетехнике и живой силе. Из-за этого растет давление израильского общества, родственников задержанных, погибших, растет давление на Биньямина Нетаньяху. Ему сейчас нужно как-то выходить из этой истории: наземная операция затягивается больше чем на месяц, и уже окно возможностей для Биньямина Нетаньяху схлопывается. Ему нужно изобразить какой-то итог всей наземной операции, предъявить хотя бы освобожденных заложников", - сказал Курбанов.
Он добавил, что Катар был выбран по той причине, что у Израиля нет возможности говорить с ХАМАС напрямую, так как они объявлены террористами. А в современном мире с террористами никто переговоры не ведет.