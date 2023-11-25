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Процесс сушки хурмы в Лыхны
Процесс сушки хурмы в Лыхны
В Абхазии наступила пора сезонного урожая. Каждую осень сельчане наряду с мандаринами и фейхоа, собирают хурму. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T13:30+0300
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Некоторые продают их в свежем виде, но семья Шакрыл из села Лыхны поступает иначе – весь урожая хурмы сорта "бычье сердце" сушат и только после этого продают. В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа хурмы в свежем ее виде. Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов и сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках. Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе хурма испортится. В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.
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видео, мультимедиа, абхазия, лыхны, видео
Процесс сушки хурмы в Лыхны
13:30 25.11.2023 (обновлено: 13:54 25.11.2023)
В Абхазии наступила пора сезонного урожая. Каждую осень сельчане наряду с мандаринами и фейхоа, собирают хурму.
Некоторые продают их в свежем виде, но семья Шакрыл из села Лыхны поступает иначе – весь урожая хурмы сорта "бычье сердце" сушат и только после этого продают.
В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы.
После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа хурмы в свежем ее виде.
Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов и сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.
Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе хурма испортится.
В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев.
О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.