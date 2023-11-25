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Процесс сушки хурмы в Лыхны

Процесс сушки хурмы в Лыхны

В Абхазии наступила пора сезонного урожая. Каждую осень сельчане наряду с мандаринами и фейхоа, собирают хурму. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

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Некоторые продают их в свежем виде, но семья Шакрыл из села Лыхны поступает иначе – весь урожая хурмы сорта "бычье сердце" сушат и только после этого продают. В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа хурмы в свежем ее виде. Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов и сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках. Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе хурма испортится. В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.

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