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Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"
Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"
Комиссию возглавляет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T14:25+0300
2023-11-25T14:25+0300
2023-11-25T14:36+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты "Аҧсны".Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
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культура, аслан бжания, абхазия
Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"
14:25 25.11.2023 (обновлено: 14:36 25.11.2023)
Комиссию возглавляет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты "Аҧсны".
Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.
План проведения юбилейных мероприятий должен быть представлен до 25 января 2024 года.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.
Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.