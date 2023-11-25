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https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/sozdana-goskomissiya-po-prazdnovaniyu-yubileev-dmitriya-gulia-i-uchrezhdeniya-gazety-asny-1049216656.html
Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"
Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"
Комиссию возглавляет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты "Аҧсны".Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
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культура, аслан бжания, абхазия
культура, аслан бжания, абхазия

Создана госкомиссия по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и учреждения газеты "Аҧсны"

14:25 25.11.2023 (обновлено: 14:36 25.11.2023)
© Foto / семейный архивДмитрий Гулиа на даче Смецкого
Дмитрий Гулиа на даче Смецкого - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2023
© Foto / семейный архив
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Комиссию возглавляет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты "Аҧсны".
Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.
План проведения юбилейных мероприятий должен быть представлен до 25 января 2024 года.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.
Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
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