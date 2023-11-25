https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/tsakhal-vozobnovit-voennye-deystviya-v-gaze-srazu-posle-pauzy-1049225853.html

ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы

ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы

По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Израиль продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.Перемирие действует с 24 ноября. По условиям сделки, за время перемирия в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных.Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.ХАМАС заявил посредникам о нарушениях Израилем соглашения о перемирии, сообщил представитель движения в Ливане.МИД Израиля, в свою очередь, заявил, что страна соглашение не нарушала. Кроме того, Тель-Авив угрожает возобновить военные действия, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, передает Channel 12.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.

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