https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/tsakhal-vozobnovit-voennye-deystviya-v-gaze-srazu-posle-pauzy-1049225853.html
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T20:45+0300
2023-11-25T20:45+0300
2023-11-25T21:09+0300
палестина
израиль
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/19/1049225684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b05a6ef20152976b6888d78b260a908.jpg
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Израиль продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.Перемирие действует с 24 ноября. По условиям сделки, за время перемирия в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных.Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.ХАМАС заявил посредникам о нарушениях Израилем соглашения о перемирии, сообщил представитель движения в Ливане.МИД Израиля, в свою очередь, заявил, что страна соглашение не нарушала. Кроме того, Тель-Авив угрожает возобновить военные действия, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, передает Channel 12.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
палестина
израиль
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/19/1049225684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff379bbfd443a3d6c08f0e6ff2b0a02d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
палестина, израиль, политика, в мире
палестина, израиль, политика, в мире
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
20:45 25.11.2023 (обновлено: 21:09 25.11.2023)
По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Израиль продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
Перемирие действует с 24 ноября. По условиям сделки, за время перемирия в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных.
"Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников. <...> Наш моральный долг — вернуть их. <...> После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе", — сказал он.
Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.
ХАМАС заявил посредникам о нарушениях Израилем соглашения о перемирии, сообщил представитель движения в Ливане.
МИД Израиля, в свою очередь, заявил, что страна соглашение не нарушала. Кроме того, Тель-Авив угрожает возобновить военные действия, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, передает Channel 12.
Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.