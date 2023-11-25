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В Раде заявили, что Великобритания отговорила Украину завершить конфликт в 2022 году

В Раде заявили, что Великобритания отговорила Украину завершить конфликт в 2022 году

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил... 25.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией, заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1".Российско-украинские консультации начались в феврале прошлого года. Две очные встречи прошли в Белоруссии, после чего продолжились ежедневные консультации по видеоконференцсвязи.В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Россия в ответ приняла решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. А также Москва предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел.Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма.

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