https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/vsu-za-sutki-poteryali-do-290-voennosluzhaschikh-na-donetskom-napravlenii-1049217847.html
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290... 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T18:05+0300
2023-11-25T18:05+0300
2023-11-25T18:05+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD.