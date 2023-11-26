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Аэропорт Сочи изменил режим работы из-за шторма
Аэропорт Сочи изменил режим работы из-за шторма
Средиземноморский циклон принес черноморскому побережью России непогоду. В Сочи штормовое предупреждение действует до 27 ноября, синоптики прогнозируют ливни... 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T22:15+0300
2023-11-26T22:15+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сочинский аэропорт изменил режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Десять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, некоторые рейсы были задержаны. Сильный ветер в Сочи повалил около 30 деревьев, привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах, затруднил движение транспорта. Несколько деревьев упали на контактную линию железнодорожных путей из-за чего произошла задержка в движении пассажирских поездов.Кроме того, на побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района Сочи ожидаются волны высотой до восьми метров. Серьезнее от непогоды страдает Крым. Пик шторма, по сообщениям метеорологов, придется на период с 21:00 до полуночи воскресенья. Без электроэнергии остались около 40 тысяч жителей полуострова, дома в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация. Аэромобильная группировка МЧС направлена в подтопленный район Евпатории.
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сочи, новости
Аэропорт Сочи изменил режим работы из-за шторма
22:15 26.11.2023 (обновлено: 22:49 26.11.2023)
Средиземноморский циклон принес черноморскому побережью России непогоду. В Сочи штормовое предупреждение действует до 27 ноября, синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, оползни и шторм в море.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сочинский аэропорт изменил режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями и действующим штормовым предупреждением аэропорт Сочи работает по фактической погоде", - говорится в сообщении.
Десять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, некоторые рейсы были задержаны.
Сильный ветер в Сочи повалил около 30 деревьев, привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах, затруднил движение транспорта. Несколько деревьев упали на контактную линию железнодорожных путей из-за чего произошла задержка в движении пассажирских поездов.
Кроме того, на побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района Сочи ожидаются волны высотой до восьми метров.
Серьезнее от непогоды страдает Крым. Пик шторма, по сообщениям метеорологов, придется на период с 21:00 до полуночи воскресенья. Без электроэнергии остались около 40 тысяч жителей полуострова, дома в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация. Аэромобильная группировка МЧС направлена в подтопленный район Евпатории.