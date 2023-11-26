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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Конституции
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Конституции
Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T10:24+0300
2023-11-26T10:24+0300
2023-11-26T10:24+0300
в абхазии
аслан бжания
новости
день конституции
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов."Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.
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аслан бжания, новости, день конституции
аслан бжания, новости, день конституции
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Конституции
Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов.
"Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.
Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.