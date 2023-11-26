https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/chast-gagrskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-nepogody-1049232737.html

Часть Гагрского района осталась без света из-за непогоды

Часть Гагрского района осталась без света из-за непогоды

Фидер — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T22:05+0300

2023-11-26T22:05+0300

2023-11-26T22:05+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1c/1031362715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ab1fbe5f5a9cc028928aa23d506df1.jpg

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за того, что семь фидеров вышли из строя в результате непогоды. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Пресс-служба предприятия предупредила, что ветер усиливается, призвала жителей района быть бдительными и при повреждении воздушных линий не подходить близко к местам обрыва.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости