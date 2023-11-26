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Часть Гагрского района осталась без света из-за непогоды
Часть Гагрского района осталась без света из-за непогоды
Фидер — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T22:05+0300
2023-11-26T22:05+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за того, что семь фидеров вышли из строя в результате непогоды. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Пресс-служба предприятия предупредила, что ветер усиливается, призвала жителей района быть бдительными и при повреждении воздушных линий не подходить близко к местам обрыва.
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абхазия, новости
Часть Гагрского района осталась без света из-за непогоды
Фидер — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за того, что семь фидеров вышли из строя в результате непогоды. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Два фидера уже восстановлены, на остальных ведутся работы.
Пресс-служба предприятия предупредила, что ветер усиливается, призвала жителей района быть бдительными и при повреждении воздушных линий не подходить близко к местам обрыва.