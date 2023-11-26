https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/dopolnitelnoe-vremya-elkan-gvazava-o-pervenstve-rossii-po-tyazheloy-atletike-1049168421.html
Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике
Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике
Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике. На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67... 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T17:21+0300
2023-11-26T17:21+0300
2023-11-26T17:21+0300
радио
подкасты
дополнительное время
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049168257_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_74ea379f2d607df5755ef13732114680.jpg
Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике
Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике
Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике. На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Татарстан.В эфире радио Sputnik спортсмен рассказал, как о том, как готовился к первенству России при травме плеча, почему он не доволен своим результатом, что помогает побеждать, и о роли и поддержки чемпиона СССР по тяжелой атлетике Руслана Таркил в становлении юного спортсмена.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049168257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_228038bcac374383af061b420dae9ab8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике
Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике. На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Татарстан.
В эфире радио Sputnik спортсмен рассказал, как о том, как готовился к первенству России при травме плеча, почему он не доволен своим результатом, что помогает побеждать, и о роли и поддержки чемпиона СССР по тяжелой атлетике Руслана Таркил в становлении юного спортсмена.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.