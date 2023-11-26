https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/dopolnitelnoe-vremya-elkan-gvazava-o-pervenstve-rossii-po-tyazheloy-atletike-1049168421.html

Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике

Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике

Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике. На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67... 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T17:21+0300

2023-11-26T17:21+0300

2023-11-26T17:21+0300

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Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике Дополнительное время: Элкан Гвазава о первенстве России по тяжелой атлетике

Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике. На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Татарстан.В эфире радио Sputnik спортсмен рассказал, как о том, как готовился к первенству России при травме плеча, почему он не доволен своим результатом, что помогает побеждать, и о роли и поддержки чемпиона СССР по тяжелой атлетике Руслана Таркил в становлении юного спортсмена.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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