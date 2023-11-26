https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-sozvezdie-talantov-i-novogodnyaya-yarmarka-1049228571.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли, “Созвездие талантов” и новогодняя ярмарка

Культурная афиша Абхазии: спектакли, “Созвездие талантов” и новогодняя ярмарка

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T15:00+0300

2023-11-26T15:00+0300

2023-11-26T15:00+0300

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О том, какие культурные события пройдут в республике с 27 ноября по 3 декабря. SputnikНа предстоящей неделе в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера покажут два спектакля. 29 ноября в 19:00 можно будет посмотреть “Кьоджинские перепалки”, комедию по одноименной пьесе итальянского автора Карло Гольдони, поставленную Александром Кочеруковым. Пустяковая ссора приводит два соседских семейства к нешуточному противостоянию, в которое втягиваются все неравнодушные персонажи.В Абхазской филармонии 28 ноября в 19:00 состоится полуфинал шоу “Apsny Star”, а 30 ноября в 18:00 пройдет гала-концерт “Созвездие талантов”. 1 декабря в 19:00 состоится творческий вечер народного артиста Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля искусств Адыгеи Мурата Кабардокова. Абхазский молодежный театр 30 ноября в 19:00 покажет спектакль “Требуется лжец” по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса. По сюжету главный герой после избрания депутатом совершенно забыл о своих предвыборных обещаниях, что стало причиной недовольства со стороны избирателей. На культурно-деловой платформе “Гума” 27 ноября в 13:00 состоится мастер-класс по рисунку “Семья” для детей 6-13 лет. А 2 декабря - с 11 до 19:00 - предновогодняя ярмарка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/rezhisserskaya-laboratoriya-zavershilas-v-rusdrame-1049226181.html

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