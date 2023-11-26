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Сотрудники МЧС Абхазии доставят тела двух погибших участников спецоперации
Сотрудники МЧС Абхазии доставят тела двух погибших участников спецоперации
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставят в республику тела двух граждан республики, погибших в ходе военной... 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T12:32+0300
2023-11-26T12:32+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставят в республику тела двух граждан республики, погибших в ходе военной спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния, отправились на Донбасс для доставки на родину тел двух граждан нашей республики, участвовавших в специальной военной операции и погибших в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении.Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В ней также участвуют добровольцы-выходцы из стран постсоветского пространства, в том числе, из Абхазии.
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Сотрудники МЧС Абхазии доставят тела двух погибших участников спецоперации
12:32 26.11.2023 (обновлено: 13:05 26.11.2023)
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставят в республику тела двух граждан республики, погибших в ходе военной спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния, отправились на Донбасс для доставки на родину тел двух граждан нашей республики, участвовавших в специальной военной операции и погибших в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В ней также участвуют добровольцы-выходцы из стран постсоветского пространства, в том числе, из Абхазии.