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Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва электропередач
Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва электропередач
Сильный ветер обрушился на некоторые районы Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T10:07+0300
2023-11-27T10:07+0300
2023-11-27T10:07+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва линии электропередач, сообщил замдиректора Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба.Он уточнил, что на этот час без подачи электричества остаются жители части Замостянки, бывшего санатория ЦК "Строителей", части села Куланырхуа. Ремонтная бригада выехала на место и занимается поиском проблемного участка, но пока найти место обрыва не удалось. Также утром в понедельник в селе Хыпста на линии электропередач упало два дерева. Специалисты "Черноморэнерго" распилили деревья и приступили к ремонту линии.
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абхазия, новости
Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва электропередач
Сильный ветер обрушился на некоторые районы Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва линии электропередач, сообщил замдиректора Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба.
Он уточнил, что на этот час без подачи электричества остаются жители части Замостянки, бывшего санатория ЦК "Строителей", части села Куланырхуа.
Ремонтная бригада выехала на место и занимается поиском проблемного участка, но пока найти место обрыва не удалось.
Также утром в понедельник в селе Хыпста на линии электропередач упало два дерева. Специалисты "Черноморэнерго" распилили деревья и приступили к ремонту линии.