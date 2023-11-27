https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-obryva-elektroperedach-1049233871.html

Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва электропередач

Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва электропередач

Сильный ветер обрушился на некоторые районы Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва линии электропередач, сообщил замдиректора Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба.Он уточнил, что на этот час без подачи электричества остаются жители части Замостянки, бывшего санатория ЦК "Строителей", части села Куланырхуа. Ремонтная бригада выехала на место и занимается поиском проблемного участка, но пока найти место обрыва не удалось. Также утром в понедельник в селе Хыпста на линии электропередач упало два дерева. Специалисты "Черноморэнерго" распилили деревья и приступили к ремонту линии.

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