https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/chernomorenergo-avariynaya-situatsiya-v-gagrskom-rayone-sokhranyaetsya-1049238821.html

"Черноморэнерго": аварийная ситуация в Гагрском районе сохраняется

"Черноморэнерго": аварийная ситуация в Гагрском районе сохраняется

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье России и Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T16:03+0300

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абхазия

энергетическая отрасль абхазии

гагрский район

новости

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Ситуация в электросети Гагрского района по-прежнему аварийная, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". В самой Гагре без подачи электричества остались высотные дома на улице Абазгаа - там затопило подвалы и щитовые, работы начнутся после схода воды. В поселке Бзыбь электроснабжение было полностью восстановлено. "Также есть ряд заявок по низкой стороне распределительных сетей. Везде ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.Уточняется, что погодные условия остаются сложными, вода в некоторых местах все еще прибывает.

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