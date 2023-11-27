https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/chernomorenergo-avariynaya-situatsiya-v-gagrskom-rayone-sokhranyaetsya-1049238821.html
"Черноморэнерго": аварийная ситуация в Гагрском районе сохраняется
"Черноморэнерго": аварийная ситуация в Гагрском районе сохраняется
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье России и Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T16:03+0300
2023-11-27T16:03+0300
2023-11-27T16:23+0300
абхазия
энергетическая отрасль абхазии
гагрский район
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049238960_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_f46bd4ae6c367b72cbd3eda3f24fc4ae.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Ситуация в электросети Гагрского района по-прежнему аварийная, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". В самой Гагре без подачи электричества остались высотные дома на улице Абазгаа - там затопило подвалы и щитовые, работы начнутся после схода воды. В поселке Бзыбь электроснабжение было полностью восстановлено. "Также есть ряд заявок по низкой стороне распределительных сетей. Везде ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.Уточняется, что погодные условия остаются сложными, вода в некоторых местах все еще прибывает.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049238960_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_64e40382125d56b65949195876b2b043.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гагрский район, новости
абхазия, гагрский район, новости
"Черноморэнерго": аварийная ситуация в Гагрском районе сохраняется
16:03 27.11.2023 (обновлено: 16:23 27.11.2023)
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье России и Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Ситуация в электросети Гагрского района по-прежнему аварийная, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Одна высоковольтная линия отключена в Пицунде, одна - в селе Алахадзы, на обеих ведутся работы.
В самой Гагре без подачи электричества остались высотные дома на улице Абазгаа - там затопило подвалы и щитовые, работы начнутся после схода воды. В поселке Бзыбь электроснабжение было полностью восстановлено.
"Также есть ряд заявок по низкой стороне распределительных сетей. Везде ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погодные условия остаются сложными, вода в некоторых местах все еще прибывает.