https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/gosposhlina-za-vydachu-rossiyskogo-zagranpasporta-vyrastet-na-20-1049242068.html
Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта вырастет на 20%
Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта вырастет на 20%
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T21:32+0300
2023-11-27T21:32+0300
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспортов и ряда других документов.Изменения коснутся пошлин за регистрацию иностранцев по месту жительства в России – с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление российской визы – с тысячи до 1200 рублей. Также на 20% вырастут пошлины за выдачу приглашения на въезд в страну, вида на жительство, разрешения на временное проживание, на привлечение и использование иностранной рабочей силы, за выдачу разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства, за прием в гражданство России и выход из него.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/novye-pravila-polucheniya-grazhdanstva-chto-zhdet-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1048785051.html
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россия, новости, документы
россия, новости, документы
Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта вырастет на 20%
21:32 27.11.2023 (обновлено: 23:39 27.11.2023)
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспортов и ряда других документов.
Так, с 1 июля 2024 года пошлина за выдачу биометрического заграпаспорта вырастет с пяти до шести тысяч рублей, а для детей до 14 лет – с двух с половиной до трех тысяч рублей.
Изменения коснутся пошлин за регистрацию иностранцев по месту жительства в России – с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление российской визы – с тысячи до 1200 рублей.
Также на 20% вырастут пошлины за выдачу приглашения на въезд в страну, вида на жительство, разрешения на временное проживание, на привлечение и использование иностранной рабочей силы, за выдачу разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства, за прием в гражданство России и выход из него.