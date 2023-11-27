https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/gosposhlina-za-vydachu-rossiyskogo-zagranpasporta-vyrastet-na-20-1049242068.html

Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта вырастет на 20%

Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта вырастет на 20%

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T21:32+0300

2023-11-27T21:32+0300

2023-11-27T23:39+0300

россия

новости

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033252776_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_2e1e7a68c10065027c59db7193e520ab.jpg

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспортов и ряда других документов.Изменения коснутся пошлин за регистрацию иностранцев по месту жительства в России – с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление российской визы – с тысячи до 1200 рублей. Также на 20% вырастут пошлины за выдачу приглашения на въезд в страну, вида на жительство, разрешения на временное проживание, на привлечение и использование иностранной рабочей силы, за выдачу разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства, за прием в гражданство России и выход из него.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/novye-pravila-polucheniya-grazhdanstva-chto-zhdet-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1048785051.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, документы