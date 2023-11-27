https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/ostorozhno-spoyler-serial-odnazhdy-v-abkhazii--1049170278.html
Осторожно, спойлер: сериал "Однажды в Абхазии"
Осторожно, спойлер: сериал "Однажды в Абхазии"
В новом выпуске ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" обсудят нашумевший сериал "Однажды в Абхазии". В этом им поможет ассистент по актерам Асида Квициния. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T17:50+0300
2023-11-27T17:50+0300
2023-11-27T17:50+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
кино
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Осторожно, спойлер: сериал «Однажды в Абхазии»
Осторожно, спойлер: сериал «Однажды в Абхазии»
В новом выпуске ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" обсудят нашумевший сериал "Однажды в Абхазии". В этом им поможет ассистент по актерам Асида Квициния.Полная версия беседа в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, аудио
В новом выпуске ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" обсудят нашумевший сериал "Однажды в Абхазии". В этом им поможет ассистент по актерам Асида Квициния.
Полная версия беседа в аудиофайле.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.