https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/ostorozhno-spoyler-serial-odnazhdy-v-abkhazii--1049170278.html

Осторожно, спойлер: сериал "Однажды в Абхазии"

Осторожно, спойлер: сериал "Однажды в Абхазии"

В новом выпуске ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" обсудят нашумевший сериал "Однажды в Абхазии". В этом им поможет ассистент по актерам Асида Квициния. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T17:50+0300

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осторожно, спойлер!

подкасты

осторожно, спойлер

кино

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Осторожно, спойлер: сериал «Однажды в Абхазии» Осторожно, спойлер: сериал «Однажды в Абхазии»

В новом выпуске ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" обсудят нашумевший сериал "Однажды в Абхазии". В этом им поможет ассистент по актерам Асида Квициния.Полная версия беседа в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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