https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/takie-obstoyatelstva-khudyakova-i-tuntaev-o-rabote-uchastkovykh-v-abkhazii--1049193848.html

Такие обстоятельства: Худякова и Тунтаев о работе участковых в Абхазии

Такие обстоятельства: Худякова и Тунтаев о работе участковых в Абхазии

Начальник отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных милиции Алина Худякова и участковый уполномоченный по городу Сухум Ахмед Тунтаев, о работе... 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Худякова и Тунтаев о работе участковых в Абхазии Такие обстоятельства: Худякова и Тунтаев о работе участковых в Абхазии

17 ноября исполнилось 100 лет со дня создания службы участковых в системе МВД Абхазии. Чем сейчас занимаются участковые, какие задачи стоят перед ними, рассказали начальник отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных милиции подполковник Алина Худякова и участковый уполномоченный по городу Сухум старший лейтенант милиции Ахмед Тунтаев. Как отметил Тунтаев, наибольшая проблема в работе участковых заключается в низком уровне доверия граждан. обо всем этом подробнее слушайте в аудиофайле.

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