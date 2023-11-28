https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/dbar-o-silneyshem-shtorme-v-abkhazii-do-nas-doshli-lish-otgoloski--1049248317.html

Дбар о сильнейшем шторме в Абхазии: до нас дошли лишь отголоски

Дбар о сильнейшем шторме в Абхазии: до нас дошли лишь отголоски

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в интервью радио Sputnik рассказал, что спасло Абхазию от еще более мощного шторма и как минимизировать... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T14:29+0300

2023-11-28T14:29+0300

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Дбар о сильнейшем шторме в Абхазии: до нас дошли лишь отголоски Дбар о сильнейшем шторме в Абхазии: до нас дошли лишь отголоски

Мощный шторм обрушился на черноморское побережье Абхазии и России в ночь с 26 на 27 ноября. Сильный ветер, 8-метровые волны и, как следствие, затопления и разрушения. Откуда взялся этот ураган и насколько это явление характерно для Черного моря, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.По его словам, в Абхазию дошли лишь отголоски шторма. "Это был очень сильный шторм. До нас дошли лишь отголоски этого шторма. Мы не испытали всей мощи стихии, которая обрушилась на Крым и побережье от Новороссийска до Сочи. У нас это был только краевой отголосок", - отметил ученый.В связи с изменениями климата нужна национальная стратегия адаптации, которая включала бы широкий спектр направлений: сельское хозяйство, транспорт, инженерные коммуникации. Также, чтобы не нести дополнительные затраты, нужно останавливать строительство в пляжной зоне, считает ученый.Подробности слушайте в подкасте.

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