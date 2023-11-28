https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/deputaty-gorsobraniya-prinyali-byudzhet-sukhuma-na-2024-god-v-pervom-chtenii-1049251818.html

Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2024 год в первом чтении

Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2024 год в первом чтении

Бюджет столицы на 2023 год составлял по доходам 1,42 млрд руб, по расходам – 1,53 млрд руб. Позже депутаты Горсобрания увеличили расходную и доходную части на... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T17:00+0300

2023-11-28T17:00+0300

2023-11-28T17:22+0300

в абхазии

бюджет

сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли в первом чтении бюджет столицы на 2024 год. Общий общем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета определяется в объеме 81 млн рублей. Основные бюджетообразующие доходы бюджета Сухума:В 2024 году прогнозируется увеличение доходов бюджета Сухума по отношению к 2023 году на общую сумму 220 млн 577 тысяч рублей. Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов – налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.

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бюджет, сухум, администрация города сухум, абхазия