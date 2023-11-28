https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/deputaty-gorsobraniya-prinyali-byudzhet-sukhuma-na-2024-god-v-pervom-chtenii-1049251818.html
Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2024 год в первом чтении
Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2024 год в первом чтении
Бюджет столицы на 2023 год составлял по доходам 1,42 млрд руб, по расходам – 1,53 млрд руб. Позже депутаты Горсобрания увеличили расходную и доходную части на... 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T17:00+0300
2023-11-28T17:00+0300
2023-11-28T17:22+0300
в абхазии
бюджет
сухум
администрация города сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043125428_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_96f4167972099553ee04a0a0b7152b39.jpg
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли в первом чтении бюджет столицы на 2024 год. Общий общем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета определяется в объеме 81 млн рублей. Основные бюджетообразующие доходы бюджета Сухума:В 2024 году прогнозируется увеличение доходов бюджета Сухума по отношению к 2023 году на общую сумму 220 млн 577 тысяч рублей. Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов – налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043125428_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_bc6f7aeee457947f8761f5ed35424c0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бюджет, сухум, администрация города сухум, абхазия
бюджет, сухум, администрация города сухум, абхазия
Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2024 год в первом чтении
17:00 28.11.2023 (обновлено: 17:22 28.11.2023)
Бюджет столицы на 2023 год составлял по доходам 1,42 млрд руб, по расходам – 1,53 млрд руб. Позже депутаты Горсобрания увеличили расходную и доходную части на 87,6 млн руб.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли в первом чтении бюджет столицы на 2024 год.
Сумма по доходам составляет 1 млрд 740 млн 801 тыс рублей. По расходам – 1 млрд 821 млн 801 тыс рублей.
Общий общем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета определяется в объеме 81 млн рублей.
Основные бюджетообразующие доходы бюджета Сухума:
налог на прибыль организаций - 38,7%,
подоходный налог - 48,4%,
налог на имущество- 3,2%,
специальные системы налогообложения - 4,4%.
В 2024 году прогнозируется увеличение доходов бюджета Сухума по отношению к 2023 году на общую сумму 220 млн 577 тысяч рублей.
Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов – налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.