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Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря
Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря
В этом году первый снег на "Красной Поляне" выпал в середине октября. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T13:50+0300
2023-11-28T13:50+0300
2023-11-28T13:57+0300
сочи
красная поляна
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Курорт "Красная Поляна" откроет сезон катания на лыжах и сноубордах 1 декабря, сообщил АТОР. Всего в этом сезоне будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.Цены варьируются от 3300 рублей до 35 000 в зависимости от длительности действия и дат.
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сочи, красная поляна, туристы, россия, горы
сочи, красная поляна, туристы, россия, горы
Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря
13:50 28.11.2023 (обновлено: 13:57 28.11.2023)
В этом году первый снег на "Красной Поляне" выпал в середине октября.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Курорт "Красная Поляна" откроет сезон катания на лыжах и сноубордах 1 декабря, сообщил АТОР.
Отмечается, что с 1 декабря туристам будут доступны "синие" и "красные" трассы в горной долине Цирк-2, их планируется открыть четыре: "Первый снег", "Цирк-2", "Аибга" и "Восточный Цирк-2" с отметки 2300 до 2050 м.
Всего в этом сезоне будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
Цены варьируются от 3300 рублей до 35 000 в зависимости от длительности действия и дат.