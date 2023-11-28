https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/kurort-krasnaya-polyana-otkroet-gornolyzhnyy-sezon-1-dekabrya-1049247851.html

Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря

Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря

В этом году первый снег на "Красной Поляне" выпал в середине октября. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

красная поляна

туристы

россия

горы

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Курорт "Красная Поляна" откроет сезон катания на лыжах и сноубордах 1 декабря, сообщил АТОР. Всего в этом сезоне будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.Цены варьируются от 3300 рублей до 35 000 в зависимости от длительности действия и дат.

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Sputnik Абхазия

сочи, красная поляна, туристы, россия, горы