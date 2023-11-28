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МВД Абхазии усилит меры безопасности в приграничных районах с Россией
МВД Абхазии усилит меры безопасности в приграничных районах с Россией
С 28 по 30 ноября в федеральном центре "Сириус" пройдет III конгресс молодых ученых — крупнейшее мероприятие, призванное укрепить диалог фундаментальной науки... 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T08:55+0300
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. МВД Абхазии усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 28 по 30 ноября, сообщила пресс-служба ведомства. В целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября также будет открыт пост ДПС "Холодная речка".
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мвд абхазии, абхазия, россия, сочи
мвд абхазии, абхазия, россия, сочи
МВД Абхазии усилит меры безопасности в приграничных районах с Россией
08:55 28.11.2023 (обновлено: 10:06 28.11.2023)
С 28 по 30 ноября в федеральном центре "Сириус" пройдет III конгресс молодых ученых — крупнейшее мероприятие, призванное укрепить диалог фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik.
МВД Абхазии усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 28 по 30 ноября, сообщила
пресс-служба ведомства.
Мера связана с проведением в парке науки и искусства "Сириус" III конгресса молодых ученых.
В целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября также будет открыт пост ДПС "Холодная речка".