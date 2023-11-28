https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/mvd-abkhazii-usilit-mery-bezopasnosti-v-prigranichnykh-rayonakh-s-rossiey--1049242934.html

МВД Абхазии усилит меры безопасности в приграничных районах с Россией

МВД Абхазии усилит меры безопасности в приграничных районах с Россией

С 28 по 30 ноября в федеральном центре "Сириус" пройдет III конгресс молодых ученых — крупнейшее мероприятие, призванное укрепить диалог фундаментальной науки... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T08:55+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. МВД Абхазии усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 28 по 30 ноября, сообщила пресс-служба ведомства. В целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября также будет открыт пост ДПС "Холодная речка".

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