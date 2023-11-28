Памятник бывшему руководителю Сухумского НИИЭПиТ Борису Лапину открыли в Сочи
11:10 28.11.2023 (обновлено: 11:50 28.11.2023)
© Foto / Алексей КопайгородскийВ Сочи увековечили память Бориса Лапина. Его имя теперь носит новый сквер в селе Весёлое.
© Foto / Алексей Копайгородский
В рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, организована постоянно действующая экспозиция под открытым небом.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. В Сочи открыли памятник ученому, профессору, доктору медицинских наук, академику РАН Борису Лапину, сообщил в Telegram-канале администрации города.
В селе Веселое его именем назван новый сквер. Под открытым небом организована постоянная экспозиция, которая рассказывает о профессиональной деятельности ученого и НИЦ "Курчатовский институт".
© Foto / Алексей КопайгородскийВ Сочи увековечили память Бориса Лапина. Его имя теперь носит новый сквер в селе Весёлое.
В Сочи увековечили память Бориса Лапина. Его имя теперь носит новый сквер в селе Весёлое.
© Foto / Алексей Копайгородский
Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР в Сухуме более 30 лет, с 1958 по 1992 год.
Он внес большой вклад в изучение медицинской приматологии, основал первый в мире приматологический научный центр.
"Сухум и Абхазия – это замечательное место, каждый раз, когда я переезжаю реку Псоу, сердце радуется, наша медико-биологическая станция в течение длительного времени была визитной карточкой Абхазии. Тогда о Сухуме знали в значительной степени потому, что здесь есть уникальный питомник", – говорил Борис Лапин, приезжая в Сухум в 2017 году.
Сухумский питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.
В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины.
В 1957 году станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.