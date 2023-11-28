https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/pamyatnik-byvshemu-rukovoditelyu-sukhumskogo-niiepit-borisu-lapinu-otkryli-v-sochi-1049246491.html

Памятник бывшему руководителю Сухумского НИИЭПиТ Борису Лапину открыли в Сочи

Памятник бывшему руководителю Сухумского НИИЭПиТ Борису Лапину открыли в Сочи

В рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, организована постоянно действующая экспозиция под открытым небом. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

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сухумский питомник обезьян нииэпит

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. В Сочи открыли памятник ученому, профессору, доктору медицинских наук, академику РАН Борису Лапину, сообщил в Telegram-канале администрации города.В селе Веселое его именем назван новый сквер. Под открытым небом организована постоянная экспозиция, которая рассказывает о профессиональной деятельности ученого и НИЦ "Курчатовский институт".Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР в Сухуме более 30 лет, с 1958 по 1992 год.Он внес большой вклад в изучение медицинской приматологии, основал первый в мире приматологический научный центр.Сухумский питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины.В 1957 году станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.

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