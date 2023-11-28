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Путин: Россия сражается за свободу всего мира
Путин: Россия сражается за свободу всего мира
Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T19:00+0300
2023-11-28T19:00+0300
2023-11-28T19:21+0300
владимир путин
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства. Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен.
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владимир путин, россия, в мире, политика
владимир путин, россия, в мире, политика
Путин: Россия сражается за свободу всего мира
19:00 28.11.2023 (обновлено: 19:21 28.11.2023)
Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.
Он отметил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства. Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен.