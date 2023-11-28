Путин: Россия сражается за свободу всего мира

"Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.