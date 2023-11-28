https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/samyy-krupnyy-aysberg-v-mire-mozhet-ischeznut-1049246650.html

Самый крупный айсберг в мире может исчезнуть

Самый крупный айсберг в мире может исчезнуть

История одного из самых гигантских айсбергов началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T11:55+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Самый крупный айсберг в мире А23а может прекратить свое существование в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Он вышел на чистую воду Южного океана и в ближайший месяц доберется до моря Скоша, где либо исчезнет, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Айсберг уже прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар - 2070 километров. Его площадь составляет около 4170 квадратных километров.Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.

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