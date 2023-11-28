https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/samyy-krupnyy-aysberg-v-mire-mozhet-ischeznut-1049246650.html
Самый крупный айсберг в мире может исчезнуть
Самый крупный айсберг в мире может исчезнуть
История одного из самых гигантских айсбергов началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T11:55+0300
2023-11-28T11:55+0300
2023-11-28T11:55+0300
в мире
океаны
наука
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1c/1049245795_0:55:1158:706_1920x0_80_0_0_e1e60936488a7c94e03c88b4e0f9199a.jpg
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Самый крупный айсберг в мире А23а может прекратить свое существование в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Он вышел на чистую воду Южного океана и в ближайший месяц доберется до моря Скоша, где либо исчезнет, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Айсберг уже прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар - 2070 километров. Его площадь составляет около 4170 квадратных километров.Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1c/1049245795_71:0:1086:761_1920x0_80_0_0_59840b4a0f9f6f692abc850a308b5565.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, океаны, наука, природа
в мире, океаны, наука, природа
Самый крупный айсберг в мире может исчезнуть
История одного из самых гигантских айсбергов началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Самый крупный айсберг в мире А23а может прекратить свое существование в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Он вышел на чистую воду Южного океана и в ближайший месяц доберется до моря Скоша, где либо исчезнет, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.
"Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет", – говорится в сообщении.
Айсберг уже прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар - 2070 километров. Его площадь составляет около 4170 квадратных километров.
Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.