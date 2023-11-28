https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/sotsposobiya-v-sukhume-vyrastut-s-1-yanvarya-2024-goda-1049253235.html

Соцпособия в Сухуме вырастут с 1 января 2024 года

Соцпособия в Сухуме вырастут с 1 января 2024 года

Бюджет Сухума на 2024 год предполагает увеличение выплат по социальным пособиям. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T18:15+0300

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в абхазии

администрация города сухум

сухум

абхазия

бюджет

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Депутаты сухумского горсобрания установили новые размеры социальных пособий, которые начнут действовать в Сухуме с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать: В 2023 году размеры соцпособий также повышали на 50%.

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