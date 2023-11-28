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Соцпособия в Сухуме вырастут с 1 января 2024 года
Соцпособия в Сухуме вырастут с 1 января 2024 года
Бюджет Сухума на 2024 год предполагает увеличение выплат по социальным пособиям. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T18:15+0300
2023-11-28T18:15+0300
2023-11-28T19:18+0300
в абхазии
администрация города сухум
сухум
абхазия
бюджет
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Депутаты сухумского горсобрания установили новые размеры социальных пособий, которые начнут действовать в Сухуме с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать: В 2023 году размеры соцпособий также повышали на 50%.
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администрация города сухум, сухум, абхазия, бюджет
администрация города сухум, сухум, абхазия, бюджет
Соцпособия в Сухуме вырастут с 1 января 2024 года
18:15 28.11.2023 (обновлено: 19:18 28.11.2023)
Бюджет Сухума на 2024 год предполагает увеличение выплат по социальным пособиям.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Депутаты сухумского горсобрания установили новые размеры социальных пособий, которые начнут действовать в Сухуме с 1 января 2024 года.
Из бюджета города будут выплачивать:
одиноким матерям за одного ребенка – 200-0 рублей; ⠀
многодетным семьям с тремя детьми – 1000 рублей за каждого ребенка,
с четырьмя – по 1500 рублей,
с пятью и более детей – по 2000 рублей; ⠀
круглым сиротам – 3000 рублей в месяц; ⠀
пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет – 3000 рублей;
пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы – до 3000 рублей; ⠀
пособие при рождении ребенка – 10000 рублей.
В 2023 году размеры соцпособий также повышали на 50%.