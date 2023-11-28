https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/stali-izvestny-imena-finalistov-supersezona-apsny-star-1049255317.html
Стали известны имена финалистов суперсезона "Apsny Star"
Стали известны имена финалистов суперсезона "Apsny Star"
Главный приз проекта "Apsny Star", за который участники борются в суперсезоне – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T22:00+0300
2023-11-28T22:00+0300
2023-11-28T23:06+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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музыка, культура, абхазия
музыка, культура, абхазия
Стали известны имена финалистов суперсезона "Apsny Star"
22:00 28.11.2023 (обновлено: 23:06 28.11.2023)
Главный приз проекта "Apsny Star", за который участники борются в суперсезоне – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.
По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия - Рената Хаджиева.
В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.
От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.
Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.