https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/stali-izvestny-imena-finalistov-supersezona-apsny-star-1049255317.html

Стали известны имена финалистов суперсезона "Apsny Star"

Стали известны имена финалистов суперсезона "Apsny Star"

Главный приз проекта "Apsny Star", за который участники борются в суперсезоне – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T22:00+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

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