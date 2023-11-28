https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/tela-dvukh-boytsov-pogibshikh-na-donbasse-privezli-v-abkhaziyu-1049249611.html

Тела двух бойцов, погибших на Донбассе, привезли в Абхазию

Тела двух бойцов, погибших на Донбассе, привезли в Абхазию

В воскресенье, 26 ноября, появилась информация, что сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс для доставки тел двоих жителей республики, погибших в СВО. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставлены в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС. Бойцов похоронят в поселке Цандрипш Гагрского района и селе Приморское Гудаутского района.Ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба заявлял, что Абхазия постоянно оказывает поддержку в виде гуманитарных поставок для сражающихся абхазских добровольцев на Донбассе, а также уже немалое количество абхазских воинов сложили свои головы.

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