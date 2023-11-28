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Тела двух бойцов, погибших на Донбассе, привезли в Абхазию
Тела двух бойцов, погибших на Донбассе, привезли в Абхазию
В воскресенье, 26 ноября, появилась информация, что сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс для доставки тел двоих жителей республики, погибших в СВО. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставлены в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС. Бойцов похоронят в поселке Цандрипш Гагрского района и селе Приморское Гудаутского района.Ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба заявлял, что Абхазия постоянно оказывает поддержку в виде гуманитарных поставок для сражающихся абхазских добровольцев на Донбассе, а также уже немалое количество абхазских воинов сложили свои головы.
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абхазия, донбасс, мчс абхазии
абхазия, донбасс, мчс абхазии

Тела двух бойцов, погибших на Донбассе, привезли в Абхазию

15:10 28.11.2023 (обновлено: 15:25 28.11.2023)
© Foto / МЧС РАСотрудники МЧС Абхазии произвели на площади Свободы в центре Сухума флешмоб в поддержку Специальной военной операции России на Украине.
Сотрудники МЧС Абхазии произвели на площади Свободы в центре Сухума флешмоб в поддержку Специальной военной операции России на Украине. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2023
© Foto / МЧС РА
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В воскресенье, 26 ноября, появилась информация, что сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс для доставки тел двоих жителей республики, погибших в СВО.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставлены в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС.
Бойцов похоронят в поселке Цандрипш Гагрского района и селе Приморское Гудаутского района.
Ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба заявлял, что Абхазия постоянно оказывает поддержку в виде гуманитарных поставок для сражающихся абхазских добровольцев на Донбассе, а также уже немалое количество абхазских воинов сложили свои головы.
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