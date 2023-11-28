https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/v-rossii-razoblachili-rukovodimuyu-s-ukrainy-set-narkolaboratoriy-1049251385.html

В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий

В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Полиция России раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которыми руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T15:54+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Полиция России раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которыми руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа".Только в Псковской области обнаружили около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках расследования полицейские изъяли почти 1,5 тонны "синтетики", а также более 35 тонн компонентов для ее изготовления.Установлено, что вербовщики искали на Украине граждан, которые впоследствии приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и начинали производство наркотиков.Расследование ведет следственный департамент МВД.

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