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В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий
В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Полиция России раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которыми руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал... 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T15:54+0300
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Полиция России раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которыми руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа".Только в Псковской области обнаружили около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках расследования полицейские изъяли почти 1,5 тонны "синтетики", а также более 35 тонн компонентов для ее изготовления.Установлено, что вербовщики искали на Украине граждан, которые впоследствии приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и начинали производство наркотиков.Расследование ведет следственный департамент МВД.
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мвд рф, россия, украина, наркотики
мвд рф, россия, украина, наркотики
В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий
15:54 28.11.2023 (обновлено: 15:59 28.11.2023) СУХУМ, 28 ноя – Sputnik
. Полиция России раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которыми руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал
"МВД Медиа".
"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев", – говорится в публикации.
Только в Псковской области обнаружили около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках расследования полицейские изъяли почти 1,5 тонны "синтетики", а также более 35 тонн компонентов для ее изготовления.
Установлено, что вербовщики искали на Украине граждан, которые впоследствии приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и начинали производство наркотиков.
Расследование ведет следственный департамент МВД.