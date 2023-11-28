https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/vzaimnyy-interes-kove-ob-abkhazo-rossiyskikh-gumanitarnykh-initsiativakh--1049207047.html
Взаимный интерес: Кове об абхазо-российских гуманитарных инициативах
Взаимный интерес: Кове об абхазо-российских гуманитарных инициативах
Председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T10:41+0300
2023-11-28T10:41+0300
2023-11-28T10:42+0300
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Взаимный интерес: Кове
Взаимный интерес: Кове
Во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове, председатель Фонда поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.На что направлен данный шаг, что это даст Абхазии, какие проекты будут реализованы в рамках соглашения, в чем заключается взаимный интерес?об этом в эфире радио Sputnil рассказал председатель абхазского фонда Даур Кове.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, культура, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, культура, аудио
Взаимный интерес: Кове об абхазо-российских гуманитарных инициативах
10:41 28.11.2023 (обновлено: 10:42 28.11.2023)
Председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
Во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове, председатель Фонда поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.
На что направлен данный шаг, что это даст Абхазии, какие проекты будут реализованы в рамках соглашения, в чем заключается взаимный интерес?
об этом в эфире радио Sputnil рассказал председатель абхазского фонда Даур Кове.