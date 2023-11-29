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Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star"
Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star"
Имена финалистов суперсезона музыкального проекта "Apsny Star" стали известны по итогам концерта во вторник, 28 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
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По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева.В финал проекта вышли София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая из команды Фаи Мархолия.Из команды Ильды Кучуберия финалистами стали Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.Финальный концерт состоится 22 декабря.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура
фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура

Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star"

15:05 29.11.2023 (обновлено: 15:57 29.11.2023)
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Имена финалистов суперсезона музыкального проекта "Apsny Star" стали известны по итогам концерта во вторник, 28 ноября.
По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева.
В финал проекта вышли София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая из команды Фаи Мархолия.
Из команды Ильды Кучуберия финалистами стали Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.
Финальный концерт состоится 22 декабря.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Госфилармонии 28 ноября.

Полуфинал третьего сезона музыкального проекта &quot;Apsny Star&quot; прошел в Госфилармонии 28 ноября. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Госфилармонии 28 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К каждому концерту участники тщательно готовятся, оттачивают не только вокальные данные, но и подготавливают образы и номера.

К каждому концерту участники тщательно готовятся, оттачивают не только вокальные данные, но и подготавливают образы и номера. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

К каждому концерту участники тщательно готовятся, оттачивают не только вокальные данные, но и подготавливают образы и номера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один шаг остался до финала суперсезона, конкурсанты выкладываются в полную силу, пытаясь удивить жюри, наставников и зрителей.

Один шаг остался до финала суперсезона, конкурсанты выкладываются в полную силу, пытаясь удивить жюри, наставников и зрителей. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один шаг остался до финала суперсезона, конкурсанты выкладываются в полную силу, пытаясь удивить жюри, наставников и зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители поддерживают старания юных звезд.

Зрители поддерживают старания юных звезд. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители поддерживают старания юных звезд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Шакая исполнил зажигательную композицию и по решению жюри был удостоен места в финале.

Аслан Шакая исполнил зажигательную композицию и по решению жюри был удостоен места в финале. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Шакая исполнил зажигательную композицию и по решению жюри был удостоен места в финале.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виктория Лабия в образе Снежной королевы спела композицию Елены Ваенги "Снег" и также обеспечила себе место в финале.

Виктория Лабия в образе Снежной королевы спела композицию Елены Ваенги &quot;Снег&quot; и также обеспечила себе место в финале. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виктория Лабия в образе Снежной королевы спела композицию Елены Ваенги "Снег" и также обеспечила себе место в финале.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кристина Кубрава предстала перед зрителями в новом, дерзком образе с композицией группы Imagine Dragons.

Кристина Кубрава предстала перед зрителями в новом, дерзком образе с композицией группы Imagine Dragons. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кристина Кубрава предстала перед зрителями в новом, дерзком образе с композицией группы Imagine Dragons.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал девушка не прошла, но у нее была одна из самых активных и эмоциональных групп поддержки в зале.

В финал девушка не прошла, но у нее была одна из самых активных и эмоциональных групп поддержки в зале. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал девушка не прошла, но у нее была одна из самых активных и эмоциональных групп поддержки в зале.

© Sputnik / Томас Тхайцук

От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.

От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.

В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции Ираклий Джумутия впечатлял зрителей игрой на различных музыкальных инструментах, в этот раз он сыграл не только на гитаре, но еще барабане и свирели.

По традиции Ираклий Джумутия впечатлял зрителей игрой на различных музыкальных инструментах, в этот раз он сыграл не только на гитаре, но еще барабане и свирели. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции Ираклий Джумутия впечатлял зрителей игрой на различных музыкальных инструментах, в этот раз он сыграл не только на гитаре, но еще барабане и свирели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За столом наставниц проекта как всегда буря эмоций, так преподаватели борются с напряжением и пытаются помочь своим подопечным.

За столом наставниц проекта как всегда буря эмоций, так преподаватели борются с напряжением и пытаются помочь своим подопечным. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

За столом наставниц проекта как всегда буря эмоций, так преподаватели борются с напряжением и пытаются помочь своим подопечным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт состоится 22 декабря.

Финальный концерт состоится 22 декабря. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт состоится 22 декабря.

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