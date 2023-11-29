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Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star"
Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star"
Имена финалистов суперсезона музыкального проекта "Apsny Star" стали известны по итогам концерта во вторник, 28 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T15:05+0300
2023-11-29T15:05+0300
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По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева.В финал проекта вышли София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая из команды Фаи Мархолия.Из команды Ильды Кучуберия финалистами стали Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.Финальный концерт состоится 22 декабря.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура
фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура
Шаг до победы: финалисты проекта "Apsny Star" 15:05 29.11.2023 (обновлено: 15:57 29.11.2023)
Имена финалистов суперсезона музыкального проекта "Apsny Star" стали известны по итогам концерта во вторник, 28 ноября.
По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева.
В финал проекта вышли София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая из команды Фаи Мархолия.
Из команды Ильды Кучуберия финалистами стали Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.
Финальный концерт состоится 22 декабря.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Госфилармонии 28 ноября.
Полуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Госфилармонии 28 ноября.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К каждому концерту участники тщательно готовятся, оттачивают не только вокальные данные, но и подготавливают образы и номера.
К каждому концерту участники тщательно готовятся, оттачивают не только вокальные данные, но и подготавливают образы и номера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Один шаг остался до финала суперсезона, конкурсанты выкладываются в полную силу, пытаясь удивить жюри, наставников и зрителей.
Один шаг остался до финала суперсезона, конкурсанты выкладываются в полную силу, пытаясь удивить жюри, наставников и зрителей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрители поддерживают старания юных звезд.
Зрители поддерживают старания юных звезд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Шакая исполнил зажигательную композицию и по решению жюри был удостоен места в финале.
Аслан Шакая исполнил зажигательную композицию и по решению жюри был удостоен места в финале.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Виктория Лабия в образе Снежной королевы спела композицию Елены Ваенги "Снег" и также обеспечила себе место в финале.
Виктория Лабия в образе Снежной королевы спела композицию Елены Ваенги "Снег" и также обеспечила себе место в финале.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кристина Кубрава предстала перед зрителями в новом, дерзком образе с композицией группы Imagine Dragons.
Кристина Кубрава предстала перед зрителями в новом, дерзком образе с композицией группы Imagine Dragons.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В финал девушка не прошла, но у нее была одна из самых активных и эмоциональных групп поддержки в зале.
В финал девушка не прошла, но у нее была одна из самых активных и эмоциональных групп поддержки в зале.
© Sputnik / Томас Тхайцук
От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.
От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.
В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции Ираклий Джумутия впечатлял зрителей игрой на различных музыкальных инструментах, в этот раз он сыграл не только на гитаре, но еще барабане и свирели.
По традиции Ираклий Джумутия впечатлял зрителей игрой на различных музыкальных инструментах, в этот раз он сыграл не только на гитаре, но еще барабане и свирели.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За столом наставниц проекта как всегда буря эмоций, так преподаватели борются с напряжением и пытаются помочь своим подопечным.
За столом наставниц проекта как всегда буря эмоций, так преподаватели борются с напряжением и пытаются помочь своим подопечным.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт состоится 22 декабря.
Финальный концерт состоится 22 декабря.