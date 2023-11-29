https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/abkhazskie-abiturienty-smogut-uchitsya-v-tsentre-podgotovki-spasateley-v-belarusi-1049274169.html

Абхазские абитуриенты смогут учиться в центре подготовки спасателей в Беларуси

Абхазские абитуриенты смогут учиться в центре подготовки спасателей в Беларуси

Предварительная договоренность обсуждалась во время недавней поездки главы МЧС Абхазии Льва Квициния в Беларусь в составе государственной делегации республики. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T17:40+0300

2023-11-29T17:40+0300

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские абитуриенты смогут учиться в Международном центре подготовки спасателей в Беларуси (IRTcentre), сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Официальное уведомление пришло из белорусского центра. Наиболее значимые фундаментальные дисциплины, которые предстоит изучать будущим спасателям:

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