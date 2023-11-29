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Абхазские абитуриенты смогут учиться в центре подготовки спасателей в Беларуси
Абхазские абитуриенты смогут учиться в центре подготовки спасателей в Беларуси
Предварительная договоренность обсуждалась во время недавней поездки главы МЧС Абхазии Льва Квициния в Беларусь в составе государственной делегации республики. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T17:40+0300
2023-11-29T17:40+0300
2023-11-29T18:34+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские абитуриенты смогут учиться в Международном центре подготовки спасателей в Беларуси (IRTcentre), сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Официальное уведомление пришло из белорусского центра. Наиболее значимые фундаментальные дисциплины, которые предстоит изучать будущим спасателям:
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абхазия, белоруссия, мчс абхазии
Абхазские абитуриенты смогут учиться в центре подготовки спасателей в Беларуси
17:40 29.11.2023 (обновлено: 18:34 29.11.2023)
Предварительная договоренность обсуждалась во время недавней поездки главы МЧС Абхазии Льва Квициния в Беларусь в составе государственной делегации республики.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские абитуриенты смогут учиться в Международном центре подготовки спасателей в Беларуси (IRTcentre), сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Официальное уведомление пришло из белорусского центра.
Наиболее значимые фундаментальные дисциплины, которые предстоит изучать будущим спасателям:
организация функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,
ликвидация чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических и радиоактивных веществ,
огнестойкость зданий и сооружений,
проведение аварийно-спасательных и противопожарных операций на воздушных судах и объектах гражданской авиации (в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО).