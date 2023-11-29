https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/bolee-48-tysyach-passazhirov-perevezla-lastochka-v-abkhaziyu-s-iyunya-2023-goda-1049263511.html

Более 48 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" в Абхазию с июня 2023 года

Более 48 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" в Абхазию с июня 2023 года

В 2023 году поезд "Ласточка" начал курсировать по маршруту Сочи-Гагра с 8 июня. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T13:50+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Более 48 тысяч человек перевезла "Ласточка" Сочи-Гагра с июня по конец ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.В организации привели данные по месяцам:В 2024 году планируется, что "Ласточка" приедет в Сухум, а в 2026 году доедет и до Очамчыры. Для этого из бюджета выделяются средства на восстановление Гудаутского вокзала и павильона "Псырцха", ранее заявлял президент Аслан Бжания.

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